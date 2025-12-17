Владимир Путин стал героем мультфильма «Простоквашино»

Президент России Владимир Путин станет одним из героев мультсериала «Простоквашино». Такой анонс «Союзмультфильм» сделал еще в июне. Теперь в Сети появились первые кадры с нарисованным российским лидером.

На показанных фрагментах Путин стоит окружении всех героев франшизы, включая Дядю Федора, Кота Матроскина, Шарика, Почтальона Печкина и других, передает РБК.

О том, что в «Простоквашино» может появиться герой с прототипом в лице Владимира Путина, заявила глава совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Она подчеркнула, что подобный персонаж сможет помочь продвинуть российскую культуру во всем мире. Позже в Кремле заявили, что такую инициативу не нужно согласовывать — главное, чтобы такая идея соответствовала интересам детей. Кроме того, в новой серии анимационного ситкома также появился певец Дима Билан.

Причем это не первый раз, когда Путин становится героем мультфильма. В ходе визита российского лидера в Индию, который состоялся в начале декабря, канал India Today показал мультфильм с премьер-министром страны Нарендрой Моди и президентом России. В ролике Путин и Моди едут на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют песню о дружбе. После они останавливаются около двух бензоколонок. Первая принадлежит России, вторая — США.