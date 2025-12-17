Путин исполнил желания двух детей

Владимир Путин исполнил новогодние желания двух детей, пишет ТАСС. Первый подарок получил 11-летний Владимир из Санкт-Петербурга, который, как и президент, занимается дзюдо. Ему вручили синее кимоно.

Второй сюрприз ждал юнармейца Егора из Алтайского края. У мальчика были медицинские ограничения, но его мечта сбылась — он поднялся в небо на сверхлегком самолёте. Егор поделился, что испытал потрясающие эмоции от красоты, которую можно увидеть только с высоты. Дети обратились к президенту в преддверии «прямой линии».