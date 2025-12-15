Путин освободил от наказания в виде обязательных работ родителей детей-инвалидов

Российский лидер Владимир Путин подписал законы, запрещающие назначать наказания в виде обязательных работ в отношении некоторых категорий граждан.

Документы опубликованы на портале правовой информации.

Так, законом от обязательных работ освобождаются женщины с детьми‑инвалидами и мужчины, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте до трёх лет, детей-инвалидов. Также освобождают от работ отцов-одиночек, являющихся единственными усыновителями, опекунами или попечителями таких детей.

Второй закон позволяет судебному приставу-исполнителю возможность обратиться в суд с ходатайством об освобождении указанных категорий лиц от дальнейшего выполнения обязательных работ. Также право предоставляется приставу в случаях, когда должника признают инвалидом I или II группы, наступает беременность или обнаруживается тяжёлая болезнь, не позволяющая проводить обязательные работы.

Ранее российский лидер в ходе заседания СПЧ пообещал рассмотреть списки на помилование осуждённых за нетяжкие преступления.