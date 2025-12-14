Мишустин поздравил евреев с Ханукой

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил главных раввинов России Берла Лазара, Адольфа Шаевича, президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду и всех российских евреев с Ханукой, отметив, что российские еврейские организации делают многое для сохранения духовно-нравственных ценностей.

"В нашей стране еврейские организации многое делают для сохранения духовно-нравственных ценностей, реализуют образовательные, просветительские инициативы, благотворительные проекты, направленные на укрепление толерантности, формирование атмосферы взаимного доверия и солидарности в обществе. Это заслуживает искреннего признания и уважения", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Премьер отметил, что этот светлый праздник напоминает о верности традициям, которые бережно передаются следующим поколениям.

"Желаю вам и всем российским евреям здоровья и благополучия. Пусть свет Хануки наполнит сердца верующих радостью, вдохновит на добрые дела", - заключил он.

В воскресенье исповедующие иудаизм начинают отмечать Хануку - восьмидневный праздник свечей и света. Его главный обычай - ежевечернее зажигание свечей.