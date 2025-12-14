Россиян предупредили об аномальной погоде

Россиян предупредили об аномальных морозах

Майк Габриелян

В ближайшие дни в России ударят аномальные морозы. Они затронут север европейской части, Поволжье, Урал и отдельные районы Сибири и Дальнего Востока. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

Вильфанд отметил, что серьезные морозы ожидаются на севере европейской России.

«В Архангельской области до середины следующей недели примерно на 10 градусов температура ниже нормы, температура ниже минус 30-32 градусов. В Ненецком автономном округе минус 27-32 градуса», — сказал синоптик.

В Мурманской области будет на 8-9 градусов ниже нормы, от минус 17 до минус 19. В Вологодской области до минус 20 градусов.

В Приволжском федеральном округе с воскресенья до середины недели прогнозируются морозы до 23 градусов. В Пермском крае до минус 23-27 градусов. В Башкирии и Татарстане от минус 15 до минус 23.

Еще холоднее будет на юге и севере Урала. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе температура ниже 30 градусов — минус 33-35, в Ханты-Мансийском автономном округе до минус 29-31 градусов.

«В густонаселенных районах Урала — Свердловской области, Челябинской области тоже совсем не жарко. В Свердловской области в начале следующей недели температура на 11 градусов ниже нормы — до минус 25-30, в Челябинской области до минус 23-24 градусов мороза», — отметил Вильфанд.

Морозы прогнозируются и в Сибири. Так, на юге Сибири в Иркутской области до минус 43-49 градусов. В Забайкалье до минус 45, в Амурской области — до минус 38-40. В центральных районах Якутии рекордно низкая температура — до минус 49-50 градусов.