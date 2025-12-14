Аэропорты Ярославля и Иваново приостановили полеты

В ярославском аэропорту Туношна и ивановском Южном временно ограничили полеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию. В ведомстве пояснили, что меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность выполнения рейсов.

Накануне вечером аналогичные ограничения ввели в аэропортах Пскова, Калуги, Геленджика и Краснодара. В Геленджике ограничения дополнили уже существующие: регулярные рейсы в город выполняются в промежуток с 8:30 до 20:00.

А в краснодарском аэропорту Пашковский прием и отправку рейсов приостановили на фоне режима беспилотной опасности. В МЧС предупредили жителей Кубани об угрозе падения БПЛА. Им порекомендовали найти укрытие, отойти от окон, а при падении взрывных устройств звонить по номеру 112.