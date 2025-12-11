В России выступили с призывом о масочном режиме

В России предлагают ввести масочный режим из-за роста заболеваемости гонконгским гриппом. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), президента Российской ассоциации общественного здоровья и профессора Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Андрея Демина.

Кроме того, по мнению эксперта, следует временно перевести школьников на дистанционное обучение. Специалист подчеркнул, что хотя ситуация пока не достигла критической отметки, россияне уже должны соблюдать профилактические меры. По его словам, «обязательно любой грамотный человек должен иметь в кармане маску».

«Если он слышит, что кто-то чихает или кашляет недалеко от него, тут же достаем маску! Еще важно иметь вторую маску, чтобы дать ее тому человеку, который чихает и кашляет», – подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что в России резко растет заболеваемость гриппом А (гонконгский грипп — разновидность вируса), устойчивым к вакцинам. Симптомы включают высокую температуру (38–40°C), мышечные боли, рвоту, диарею, заложенность носа и кашель. Заболевание быстро прогрессирует, особенно у детей (до 30 минут) и уязвимых групп: детей 2–5 лет, пациентов с диабетом и иммуносупрессивной терапией.