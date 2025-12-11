В России появились мигрантские колонии

Lenta.ru

В некоторых российских колониях примерно половина осужденных являются выходцами из стран Средней Азии, большинство из которых поддерживают идеологию экстремизма. Об этом сообщила замглавы Минюста России Елена Ардабьева, пишет «Коммерсантъ».

В России появились мигрантские колонии
© Лента.Ru

По ее словам, заключенные-иностранцы составляют около 48 процентов от общего числа осужденных в колониях Мордовии, Татарстана, Красноярского и Пермского краев и еще «порядка 15 исправительных учреждений» страны. С этой целью были инициированы поправки в законодательстве, которые запрещают заключенным некоторых категорий просить о переводе из одной колонии в другую.

Законопроект, одобренный Госдумой, даст возможность расселить осужденных мигрантов, а не концентрировать их в одном месте. Их будут направлять «в исправительные учреждения, определяемые ФСИН», чтобы в одной колонии или тюрьме не накопилась критическая масса осужденных по террористическим или экстремистским статьям.