Вяльбе анонсировала блокировку Telegram в России

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о работе мессенджеров в стране. Об этом сообщает Sport24.

Функционер отметила, что в Тюмени у нее не работает WhatsApp.

«Есть же Telegram, хотя, думаю, его тоже заблокируют», — анонсировала Вяльбе.

Она отметила, что ее все устраивает в мессенджере Max.

«Если меня, условно, там слушают, у меня секретов нет. Я ничего такого не делаю», — добавила глава ФЛГР.

Ранее Вяльбе назвала главную проблему российского спорта. По словам функционера, это недостаточное финансирование детского спорта со стороны государства.