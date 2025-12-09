Умер экс-министр правительства промышленности Москвы Евгений Пантелеев

8 декабря умер генеральный директор АО "СВОБОДА", бывший министр правительства промышленности Москвы Евгений Алексеевич Пантелеев. Он ушел из жизни в возрасте 81 года после тяжелой болезни.

Евгений Алексеевич Пантелеев родился 13 сентября 1944 года в Уфе. Более 50 лет своей жизни он отдал промышленности. Кандидат технических наук, соавтор многих научных трудов и разработок. Кавалер орденов Знак Почета и Трудового Красного Знамени, медалей и других государственных и общественных наград.

После окончания Московского института нефтехимической и газовой промышленности им. И. М. Губкина в 1967 году он пришел инженером на Московский нефтеперерабатывающий завод. А в 1980-е годы уже возглавил строительство и впоследствии стал генеральным директором крупного предприятия Москвы - Бирюлевского завода по производству парфюмерной продукции в аэрозольных упаковках.

В период, когда с 1992 по 2010 год Е. А. Пантелеев был министром Правительства Москвы и руководил научно-промышленным комплексом столицы, при его участии были построены: в Москве - автомобильный завод "Автофрамос", в Смоленской области - Ярцевский литейно-прокатный завод, в Новочебоксарске - ОАО "Перкарбонат", в Карачаево-Черкесии - крупнейший в Европе тепличный совхоз-комбинат "Южный".

С 2012 года и до своего последнего часа Е. А. Пантелеев - генеральный директор АО "СВОБОДА". В 2018-м Евгений Алексеевич принял решение о строительстве нового производственного комплекса АО "СВОБОДА" в столичном районе Южное Медведково. В 2025 году, несмотря на внешние макроэкономические трудности, под руководством и при непосредственном участии Е. А. Пантелеева завершилось перебазирование АО "СВОБОДА" в новые построенные цеха, началось производство косметической продукции.

Руководство АО "СВОБОДА" и коллектив предприятия сделают все необходимое, чтобы уход из жизни Евгения Алексеевича не оставил сомнений: все, что он планировал сделать - будет сделано. Преемственность в управлении, сохранение наработанных деловых связей, обеспечение качества производства продукции позволят стабильно выполнять обязательства предприятия. Устойчивый выпуск всего ассортимента и новинок будет налажен уже в ближайшем будущем.

Светлая память о Евгении Алексеевиче Пантелееве останется навсегда в сердцах тех, кто имел возможность работать и общаться с ним. Приносим глубокие соболезнования семье, родным и близким Е. А. Пантелеева.

Прощание состоится в четверг, 11 декабря 2025 года, в 13.30 в Зале прощания Троекуровского кладбища в Москве.

Коллектив АО "СВОБОДА"