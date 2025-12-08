Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал о проекте РИО "Профессия - историк", направленном на популяризацию исторического знания и привлечение внимания молодежи к профессиональной деятельности в этой области.

"Сегодня, говоря об истории как о науке, мы имеем в виду очень широкий спектр дисциплин - археологию, источниковедение, археографию и многие другие. Профессионально оформились музейное и архивное дело, продолжает развиваться преподавание истории в школах и университетах. Новые формы приобретает историческое краеведение и в целом сфера популяризации истории. Об этом многообразии профессиональных путей в области работы с прошлым повествует новый цикл - "Профессия - историк", подготовленный Российским историческим обществом при поддержке Института развития интернета", - сказал Нарышкин в ходе круглого стола, приуроченного ко дню рождения Н. М. Карамзина и посвященного профессии историка.

Как рассказали в РИО, цикл из 10 видеороликов повествует о многообразии карьерных возможностей, которые открываются перед выпускниками-историками: от работы в музеях и архивах до археологических экспедиций и государственной службы.

Героями видеороликов стали в том числе ректор МГИМО, сопредседатель РИО Анатолий Торкунов, заместитель министра науки и высшего образования, сопредседатель РИО Константин Могилевский, генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор Института археологии Российской академии наук, академик Николай Макаров.