Ушел из жизни лучший Дед Мороз России

Победитель Всероссийского съезда Дедов Морозов, российский актер и режиссер Александр Скавыш ушел из жизни в возрасте 55 лет. Об этом сообщила пресс-служба «Свободного театра» во «ВКонтакте».

«Невосполнимая утрата, незаменимый человек, артист, товарищ, партнер, друг, учитель. Часть жизни не только театра каждого артиста, каждого спектакля», — говорится в некрологе.

Известно, что звание лучшего Деда Мороза России он получил за создание образа главного сказочного персонажа русского Нового года на протяжении 30 лет.

Как рассказал его знакомый Вячеслав Казанцев, уход артиста был скоропостижным. У Скавыша в прошлом были проблемы с сердцем, также он некоторое время назад перенес операцию, после чего успешно восстановился.

«Много работал, планировал. И просто не проснулся», — добавил он в беседе с aif.ru.

Зрителям Скавыш запомнился по таким постановкам в «Свободном театре», как «Жизнь прекрасна», «Трехгрошовая опера» и «Алые паруса».

