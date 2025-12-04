Костя Цзю высказался о скандале с Долиной

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю высказался о скандале с певицей Ларисой Долиной, которая продала квартиру «под влиянием мошенников», а позже вернула жилье и отказалась отдавать покупателям деньги.

Его слова приводит Sport24.

«Что значит, Долину критикуют? Ее ограбили, еще и критикуют? Почему она должна вернуть деньги? Я засудил бы их за это дело, знаете на сколько… Не думаю, что у кого-то есть моральное право сейчас осуждать Долину», — заявил Цзю.

3 декабря сообщалось, что вслед за квартирами по «схеме Долиной» начали продавать машины. Россиянка продала автомобиль, после чего заявила, что сделала это под влиянием мошенников и потребовала вернуть ей транспортное средство, которым владеет военнослужащий, находящийся на СВО.

В марте этого года суд вернул Долиной квартиру, которую она продала за 112 миллионов рублей. Позднее артистка заявила, что сделала это под влиянием мошенников. Покупательница жилплощади Полина Лурье, считающая себя законной собственницей, лишилась права на владение имуществом. Деньги за квартиру женщине также не вернули.