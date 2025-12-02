Покупательница квартиры Долиной подала на певицу в суд

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье подала на певицу в суд. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно информации канала, Лурье обратилась в Верховный суд. Как уточнила адвокат женщины Светлана Свириденко, жалоба уже была подана в инстанцию, а дело зарегистрировали. Теперь оно будет истребовано из суда, после чего может быть передано гражданской коллегии ВС на рассмотрение.

Напомним, что ранее вокруг Ларисы Долиной разгорелся скандал в соцсетях. Певица продала свою квартиру в центре Москвы, но после завершения сделки заявила, что действовала под влиянием мошенников. После этого она обратилась в суд, чтобы признать продажу недействительной. Суд встал на сторону певицы и вернул Долиной квартиру, но не обязал ее отдать деньги от продажи обратно покупателю. Это вызвало широкий общественный резонанс, а сама Долина стала объектом критики в соцсетях.

Ранее стало известно, где проживает Лариса Долина после скандала с квартирой.