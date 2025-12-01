«Афиша» и «Зарядье» расширяют партнерство

Первыми мероприятиями станут детская сказка и серия взрослых концертов классической музыки.

Компания «Афиша» и концертный зал «Зарядье» объявляют о стратегическом расширении партнерства. После многолетней успешной работы в сфере билетной дистрибуции стороны переходят к совместному продвижению культурных событий. Первыми проектами станут детская новогодняя сказка и серия концертов, премьеры которых состоятся в декабре 2025 и январе 2026.

Для «Афиши» это стратегическая трансформация: из технологического партнера в создателя уникального контента, полноценного участника креативной индустрии, работающего с ведущими культурными институциями.

Евгений Сидоров, генеральный директор компании «Афиша»:

«Это партнерство – синергия высочайшей музыкальной экспертизы и нашей уникальной компетенции как эксперта лайфстайла и одного из лидеров театрально-концертного билетного рынка. Наша общая задача – создавать события, где безупречная организация и глубина содержания обеспечивают зрителю комплексный опыт на всех этапах мероприятия: от удобной покупки билетов и бронирования до приятных эмоций непосредственно в зале. Благодарим руководство зала “Зарядье” за доверие и открытость к новым форматам».

Переход к совместному продвижению позволяет партнерам объединить экспертизы в интересах аудитории.

Иван Рудин, генеральный директор московского концертного зала «Зарядье»:

«Для нас, как для культурной институции, ключевым в этом партнерстве стала возможность совместно продвигать контент, который изначально ориентирован на современного, динамичного зрителя. При таком варианте взаимодействия кураторский подход и художественное качество усиливаются глубоким пониманием аудитории и актуальными форматами коммуникации».

Программа первых совместных событий:

13 декабря 2025. Монументальный концерт хора musicAeterna под управлением Виталия Полонского. В центре программы – 40-голосный мотет Томаса Таллиса «Spem in Alium», шедевр эпохи Возрождения, который вступит в диалог с сочинениями Баха, Мендельсона и Пуленка.

14 декабря 2025. Спектакль-концерт «Гамлет» с Евгением Мироновым и Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина. Постановка объединяет шекспировский текст с музыкой Дмитрия Шостаковича.

3-5 января 2026. Кульминацией сотрудничества станет новогоднее представление для детей «Волшебная одиссея. Миссия “Новый год”». Интерактивный спектакль-концерт объединит Московский государственный симфонический оркестр и театр «Странствующих кукол господина Пэжо», где классическая музыка становится основой фантастического приключения

Все мероприятия доступны для бронирования эксклюзивно на «Афише».