Слуцкая раскрыла секрет своего похудения

Фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что после рождения третьего ребенка ей пришлось прибегнуть к помощи российских препаратов, чтобы скинуть вес. Об этом она рассказала «Комсомольской правде».

Слуцкая отметила, что сейчас активно приводит себя в форму и соблюдает особую диету.

«После рождения третьего ребенка действительно мне очень сложно было скинуть лишние килограммы, вернуться к весу, к которому я привыкла. И я худею на наших российских инновационных препаратах. Это аналоги модных мировых уколов, под наблюдением врачей-специалистов, и уже пять килограммов потеряла», — добавила она, отметив, что счастлива данному прогрессу, «но хочет скинуть еще столько же».

Также, по словам фигуристки, она минимум трижды в неделю делает силовые тренировки. В основном Слуцкая предпочитает играть в теннис, кататься на коньках и заниматься в зале, но без «железа». Кроме того она находит в интернете кардио-тренировки по 30-40 минут и повторяет их.