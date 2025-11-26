Удастся ли спасти «руки-базуки» Кирилла Терешина

Блогеру Кириллу Терешину, ставшему известному благодаря своим «рукам-базукам», грозят серьезные осложнения, в том числе сепсис и ампутация рук до трети плеча. Как сообщает News.ru, об этом заявил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По оценке эксперта, шанс сохранения конечностей у Терешина «не низок», но врачам придется провести операцию — сделать несколько больших разрезов, чтобы добраться до очагов некроза, иссечь эти участки и убрать синтол.

«Думаю, начнут с таких разрезов, и, если после операции улучшения общего и местного состояния не будет достигнуто, то может потребоваться ампутация по верхнюю треть плеча», — добавил Умнов.

Ранее telegram-канал Shot заявил, что блогеру грозит ампутация конечностей из-за невозможности срочно пересадить кожу — начать операцию не позволяют плохие анализы. Во время прошлого вмешательства, проведенного в июне, врачи удалили лишь 70% синтола, поскольку полное удаление привело бы к ампутации.