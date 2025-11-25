Избивший школьника учитель физики объяснился

Учитель физики из екатеринбургской школы №52 заявил, что набросился на семиклассника из-за его неподобающего поведения — при входе в класс он громко ругался матом. Слова педагога приводит Ura.ru.

Напомним, что инцидент произошел 24 ноября во время перемены в школьном коридоре. Произошедшее попало на видео и разлетелось по интернету. На кадрах видно, как учитель сцепился со школьником и силой пытался оттащить его в сторону лестницы. Затем видно, как мужчина толкает подростка и он падает на пол. В настоящее время конфликт улажен, у администрации школы и родителей ученика претензий нет. Учитель признал свою вину.

«Я тоже учился в школе, и когда по коридору шел педагог, то весь шум прекращался. Мы и подумать не могли, чтобы не слушаться педагога, а тем более материться. Конечно, все зависело от компании, с которой ты гуляешь, но мальчики не позволяли себе выражаться матом при девочках и учителях», — рассказал он.

По словам учителя, он хотел отвести школьника к директору, в результате чего и произошел конфликт.