В России признали нецензурным слово из четырех букв

В России дополнили «Толковый словарь государственного языка Российской Федерации» Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). На это обратил внимание Shot в Telegram.

Как выяснило издание, в обновленное издание внесли 45 тысяч слов. Кроме того, признано нецензурным слово «жопа». В каком виде это слово из четырех букв присутствует в дополненном издании, не уточняется. По информации канала, часть новых норм согласовывалась с Минюстом. Однако подробности о них не приводятся.

На момент публикации новости новый вариант словаря на сайте Института русского языка имени Виноградова не размещен. В утвержденном в июне издании слово «жопа» отдельно не приводится. Однако в слове «нецензурный» перечислены 14 корней нецензурных слов, включая -бзд-; -елд-; -говн-; -жоп-; -манд(а); -муд-; -перд-; -сра-; -(с)са-; -шлюх/ш-.

После утверждения словаря Роскомнадзор в ответ на запрос «Ленты.ру» опроверг расширение списка запрещенных в средствах массовой информации (СМИ) слов, таких как «говно», «жопа» и «мудак».