Россиянин выиграл 1,5 миллиона со ставки в 100 рублей

Клиент букмекерской компании (БК) выиграл 1,5 миллиона, поставив 100 рублей на девять спортивных событий. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин собрал экспресс, в который вошли восемь футбольных матчей и один теннисный поединок. Коэффициенты на каждое событие колебались от 1,23 до 7,25. Итоговый коэффициент составил 14897,50.

Семь футбольных встреч для экспресса клиент БК выбрал из европейской квалификации к чемпионату мира-2026. На часть событий он ставил в лайве. Все ставки сыграли, и россиянин получил почти 1,5 миллиона рублей выигрыша.

Ранее букмекеры оценили вероятность того, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забьет в пятом матче подряд регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На это событие можно поставить с коэффициентом 2,20.