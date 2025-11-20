В российском городе жильцов дома оставили без крыши

В Самаре ремонт кровли обернулся для жильцов дома потопами. О ситуации пишут в местном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Работы по замене кровельного покрытия начались в доме на улице Спортивной в октябре. Старую крышу здания демонтировали, после чего рабочие внезапно исчезли, не предусмотрев никакой временной кровли. На объекте их не было три дня — за это время на верхнем этаже дома успело затопить несколько квартир.

После обращения к активистам было организовано совещание с местными жителями, подрядной организацией и представителями фонда капремонта. В ходе обсуждения ремонтники заявили, что приостановили работы из-за того, что чердак не был подготовлен управляющей компанией. В свою очередь в УК ответили, что к моменту предполагаемого начала работ из помещения был вывезен весь мусор. Помимо безалаберности рабочих и потопа, горожан смущает качество материалов. На фоне этого общественники намерены контролировать ход ремонтных работ и провести повторную проверку в доме.

Ранее настоящим разочарованием обернулся капремонт дома в поселке Суна Кировской области. Убрав старую кровлю, рабочие постелили пленку, сквозь которую в квартиры полилась дождевая и талая вода. Кроме того, в доме временно демонтировали балконы — конструкции не вернули даже спустя полтора года, оставив собственников жить с балконной дверью, выходящей прямо на улицу.