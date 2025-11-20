В России предлагают запретить «рассадник заразы»

В России предложили запретить кальяны. Эти устройства могут стать источником распространения опасных инфекций, включая туберкулез, заявил в беседе с «Абзацем» профессор ПМГМУ имени И. М. Сеченова и эксперт ВОЗ Андрей Демин.

Поэтому, по словам собеседника Telegram-канала, целесообразно прибегнуть к введению запрета на использование таких курительных аппаратов, особенно в общественных местах.

По его мнению, кальяны представляют собой нечто дикое и архаичное. Никто не контролирует, какие компоненты входят в состав курительных смесей, отметил специалист.

Демин выразил мнение, что закрытие кальянных не окажет негативного влияния на экономику. Он подчеркнул необходимость полного запрета на кальяны, их исключения из городской инфраструктуры и запрета на рекламу. По его словам, кальянные являются рассадником различных заболеваний.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил предложение запретить продажу вейпов в стране. Во время посещения главы РФ демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. По ее словам, подобные запреты есть и в других странах, и опыт от такой инициативы расценивается «положительно». Путин одобрил данную идею.