Российский путешественник Федор Конюхов прибыл в Антарктиду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова его сына и главы экспедиционного штаба Оскара Конюхова.

Отмечается, что экспедиция прибыла на российскую антарктическую станцию «Беллинсгаузен» на острове Кинг-Джордж. В планах Конюхова встретиться с российскими полярниками, посетить храм Святой Живоначальной Троицы, а потом добраться до острова Ливингстон.

На острове начнется установка первой одиночной сезонной научной станции в Антарктиде, на которой Конюхов собирается провести 4 месяца. Согласно плану, станция будет состоять палатки для сна, палатки-мастерской и палатки-часовни. Целью экспедиции является исследование проблемы загрязнения Антарктиды и ее прибрежных вод микропластиком.

Ранее Конюхов прокомментировал недопуск российских спортсменов до международных соревнований.