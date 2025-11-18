Евгений Стычкин предрек человечеству восстание машин

Евгений Стычкин высказался о развитии искусственного интеллекта и отношении человека к технологиям. Его слова передает kp.ru.

Артист отметил, что его настораживает легкомысленное отношение человека к нейросетям.

«Меня пугает, как легкомысленно к этому относятся. Когда ИИ войдет с нами в определенное противостояние... не если, а когда, если это уже не началось. Он хитрее нас, больше, быстрее, это пугает. Но что делать? Мало ли что пугает!» — сообщил Евгений.

