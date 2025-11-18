В Москве нашли «кладбище самокатов»

Жители Москвы по дороге из Мытищ в столицу заметили «кладбище самокатов». Видео появилось в [Telegram](https://t.me/newsmoscow/21835-канале «Что там, Москва?»

На кадрах запечатлены десятки электросамокатов, большинство из них лежит на дороге.

В комментариях предположили, что массовая парковка связана с блокировкой самокатов, покинувших разрешенную зону. Другие в шутку допустили, что самокаты решили отдохнуть и мигрировать на юг.

Ранее сообщалось, что в Москве объявили о завершении сезона проката велосипедов и аренды электросамокатов. Такое решение было принято в целях безопасности в связи с похолоданием.