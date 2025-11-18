Умер петербургский композитор Григорий Корчмар

Петербургский композитор, бывший председатель Союза композиторов Санкт-Петербурга Григорий Корчмар умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Союз композиторов Петербурга во "ВКонтакте".

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 17 ноября 2025 года на 78-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор кафедры специальной композиции и импровизации [Санкт-Петербургской государственной консерватории] Григорий Овшиевич Корчмар", - сказано в сообщении.

О прощании будет объявлено позднее.

Григорий Корчмар родился в Балтийске (Калининградская область) в 1947 году. С отличием окончил Ленинградскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова по двум специальностям: "композиция" (класс В. Н. Салманова) и "фортепиано" (класс П. А. Серебрякова). В течение своей творческой жизни он сочетал композиторскую деятельность с исполнительской (пианист и клавесинист в камерном ансамбле "Солисты Санкт-Петербурга").

Корчмар выступил автором 150 сочинений в различных жанрах, в том числе трех опер, четырех симфонии, 11 инструментальных концертов, музыки для детей и юношества и многих других. Его произведения были неоднократно отмечены престижными наградами, в их числе - первая премия Международного конкурса имени Сергея Прокофьева и премия правительства Санкт-Петербурга. С 2006 по 2022 год Корчмар возглавлял Союз композиторов Петербурга, организовывал проведение фестиваля "Петербургская музыкальная весна". С 2009 года и до конца жизни Корчмар был профессором кафедры специальной композиции и импровизации Санкт-Петербургской консерватории.