Умер звезда сериала «Лихие» Вячеслав Поляков

Актер Вячеслав Поляков, известный по роли в сериале «Лихие», ушел из жизни в возрасте 45 лет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

© Скриншот

Сообщается, что артист умер в среду, 12 ноября. Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

Вячеслав Поляков снялся в десятках проектов, включая сериалы «Диверсант», «Скиф», «Лихие», «Ищейка» и другие. Помимо актерской деятельности, он занимался преподаванием сценического движения. Как отмечает Shot, в последнее время актер собирал гуманитарную помощь для российских бойцов специальной военной операции.

Умер заслуженный артист России Александр Ярилов

Ранее сообщалось, что актер Иван Фирсов, известный по ролям в сериалах «Невский» и «Ментовские войны», умер в возрасте 57 лет. По словам жены артиста, причиной стало онкологическое заболевание.