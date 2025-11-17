Чебурашке дали еще одну характеристику

Всем знакомый образ доброго и наивного Чебурашки может быть опасной иллюзией. Такую точку зрения в комментарии для издания «Абзац» высказал кинокритик Александр Семенюк.

По его мнению, любимец миллионов детей — это классическое бесовское отродье, искусно замаскированное под милого зверька.

Эксперт напоминает, что в религиозной и культурной традиции существует два основных архетипа: ангельский — человекоподобные существа с белыми крыльями, олицетворяющие свет и добро, а также бесовский — темные существа, часто с когтями, шерстью и непропорционально большими ушами.

Именно к последнему типу из-за внешности, по версии Семенюка, и относится фольклорный домовой, чьим прямым воплощением является Чебурашка.

«У него шерсть, когти, огромные уши – это типичные черты беса. Он представлен как добрый, ангельский персонаж, но это не так», — утверждает Семенюк.

Он также добавил, что современное искусство, особенно постмодернизм, часто использует карнавальный перевертыш, создавая противоположные образы: зло представлено как добро, а добро – как зло. Так и Чебурашка: выглядит как ангел, а по сути – бес, заключил эксперт.

Специалист убежден, что истоки образа Чебурашки кроются в архетипической памяти человечества, которая строго разделяет всех персонажей на добрых и злых. Все попытки представить этого героя исключительно в положительном свете кинокритик считает грубой ошибкой, проистекающей из невежества.

