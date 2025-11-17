Мать-палач из Балашихи может избежать колонии

Жительница Балашихи, подозреваемая в чудовищном убийстве собственного шестилетнего сына, может избежать тюремного заключения.

По мнению члена Адвокатской палаты Москвы Леонида Исаева, которое он высказал в интервью изданию News.ru, вместо колонии ее, вероятнее всего, отправят на принудительное лечение в психиатрический стационар закрытого типа.

«Если психиатрическая экспертиза, которую обязательно назначат в ходе предварительного следствия, признает обвиняемую невменяемой, то вместо лишения свободы она будет подвергнута принудительным мерам медицинского характера. На практике это будет содержание в психиатрическом стационаре в очень строгих условиях», — пояснил адвокат.

Ключевую роль в этом деле сыграет судебно-психиатрическая экспертиза, которая должна будет установить, отдавала ли мать отчет своим действиям в момент совершения преступления.

Версия о невменяемости подкрепляется новыми фактами о личности подозреваемой. Как ранее сообщал «МК», женщина состояла на учете у психиатра и последний раз проходила лечение в клинике весной 2024 года. Кроме того, сообщалось, что она употребляла наркотические вещества.

Накануне женщина написала явку с повинной, однако, как уточняют в Следственном комитете, объяснить мотивы своего поступка она не смогла. Она переехала в Балашиху в 2022 году, а незадолго до трагедии ушла от мужа, оставшись одна с сыном, у которого была врожденная гидроцефалия. У детей, страдающих этим заболеванием, часто возникают головные боли, ребенок плохо есть, часто плачет, его рвет. Старшая дочь осталась с отцом.

Леонид Исаев добавил, что хотя по закону человека могут выпустить из стационара после полного излечения, в данном случае такой исход маловероятен. По его словам, существует «большая вероятность того, что полное излечение никогда не наступит».