В РПЦ призвали священников следить за словами

В Русской православной церкви (РПЦ) призвали священников следить за сказанным во время проповеди. Об этом рассказал ТАСС председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В последнее время ряд высказываний служителей РПЦ вызвал общественный резонанс.

Легойда не исключил, что публикации нарезок записей, сделанных во время проповедей, могли быть выложены в сеть намеренно. При этом он подчеркнул, что и самим священникам не следует «подставляться».

«Проповедник должен понимать, что когда полхрама его снимает, то у части из них дальше пойдет веерная рассылка и до какого-нибудь замечательного журналиста это обязательно дойдет», — добавил представитель синадального отдела.

Одним из священников, проповеди которого приковывают общественное внимание, стал протоиерей Андрей Ткачев. Так, в сентебре он раскритиковал не желающих рожать россиянок. Он назвал их «дохлыми и трусливыми бабами».