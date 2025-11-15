У россиян в регионах пропал проводной интернет

Пользователи «Ростелекома», крупнейшего в РФ провайдера цифровых услуг и решений, жалуются на проблемы с проводным интернетом. Об этом свидетельствуют данные сайтов Downdetector и «Сбой.рф».

По их информации, жалобы начали поступать после 13:00. Жители Ивановской, Ярославской, Владимирской, Костромской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа сообщают об общем сбое. Из-за него они не могут пользоваться интернетом и телевидением.

В пресс-службе провайдера объяснили «Коммерсанту», что по вине третьих лиц произошла авария. Восстановительные работы уже идут. В компании пообещали восстановить интернет до конца дня.

11 ноября в Ульяновской области отключили мобильный интернет в зоне объектов специального назначения до конца СВО. Министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития региона Олег Ягфаров заявил, что ограничения затронут не только районы Ульяновска, но и сельские территории в области.