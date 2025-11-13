У жительницы Омска нашли червя в глазу
Врачи нашли у жительницы Омска червя в глазу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Паразита нашли у женщины под веком. К врачам пострадавшая обратилась сама — в какой-то момент она начала испытывать странные ощущения и чувство «шевеления» внутри глаза. При осмотре врачи обнаружили в ее глазу живого червя.
Как считают врачи, червь мог попасть в глаз пострадавшей после комариного укуса. К счастью, обнаруженный паразит не размножается в теле человека — женщине провели операцию, в данный момент она чувствует себя удовлетворительно.
