У жительницы Омска нашли червя в глазу

Врачи нашли у жительницы Омска червя в глазу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Паразита нашли у женщины под веком. К врачам пострадавшая обратилась сама — в какой-то момент она начала испытывать странные ощущения и чувство «шевеления» внутри глаза. При осмотре врачи обнаружили в ее глазу живого червя.

Как считают врачи, червь мог попасть в глаз пострадавшей после комариного укуса. К счастью, обнаруженный паразит не размножается в теле человека — женщине провели операцию, в данный момент она чувствует себя удовлетворительно.

