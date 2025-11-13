Союзу журналистов России исполнилось 107 лет

13 ноября Союз журналистов России (СЖР) отмечает 107-летие. Организация объединяет около 100 тысяч работников СМИ, включая 85 региональных отделений и более 40 творческих объединений. Союз является профессиональной независимой общественной структурой, занимающейся защитой прав журналистов, законотворчеством, международным сотрудничеством и развитием журналистского образования.

© Вечерняя Москва

СЖР ведет историю с 1918 года, когда был создан на первом съезде советских журналистов под названием Российский союз советских журналистов. Первым председателем стал прозаик Михаил Осоргин, среди основателей были поэт Владислав Ходасевич и историк Михаил Гершензон, а в числе первых членов союза значились Николай Бухарин, Надежда Крупская, Анатолий Луначарский и Сергей Есенин. Позже организация несколько раз меняла статус и название, включая Коммунистический союз журналистов и Союз журналистов СССР.

После распада СССР в 1990 году Союз журналистов СССР прекратил существование, а в 1992 году учредили современный Союз журналистов России. Высшим органом управления является съезд, который собирается не реже одного раза в пять лет. Региональные организации объединяют членов по территориальному принципу, а контроль за деятельностью ведут большой жюри и контрольно-ревизионная комиссия.

Последний Х съезд прошел в 2013 году, где избрали состав федеративного совета и секретариата, а Всеволода Богданова переизбрали главой организации, которой он руководит более 20 лет. Союз ежегодно присуждает почетные звания «Легенда отечественной журналистики» и «Золотое перо России», а также сохраняет память о погибших журналистах и поддерживает профессиональный уровень членов СЖР.

3 июня на площадке Московской торгово-промышленной палаты прошло награждение лауреатов и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России».