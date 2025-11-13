Пермский чиновник погиб в зоне СВО

Экс-глава Горнозаводского округа Пермского края Александр Афанасьев погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Об этом сообщила администрация округа на своей странице во «ВКонтакте».

«Приносим соболезнования родным и близким. Светлая память об Александре Николаевиче навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Афанасьева избрали на должность Горнозаводского муниципального района в 2011 году, он пробыл на ней десять лет, до декабря 2021 года.

По данным местных СМИ, в 2024 году он был осужден по делу о нарушениях, связанных с ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства». В декабре 2024 года Афанасьев заключил контракт с Минобороны РФ, а в начале января пропал без вести в зоне СВО.

Прощание состоится в 18:00 в пятницу, 14 ноября. Такое время выбрано в связи с тем, что гроб с телом погибшего должны доставить в Горнозаводск из Перми. 15 ноября в 11:30 состоится панихида, после — отпевание.