Вильфанд назвал регионы, покрытые снегом

«В общей сложности 80% территории страны покрыто снегом», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, регионы Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уже в снегу, в европейской части России он наблюдается в целом ряде субъектов.

Ранее Вильфанд спрогнозировал выпадение первого снега в Москве в эти выходные.