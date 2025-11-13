Вильфанд назвал регионы, покрытые снегом

Синоптик Вильфанд: снегом покрыто 80% территории России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что снегом покрыто 80% территории страны.
«В общей сложности 80% территории страны покрыто снегом», — сообщил он в беседе с РИА Новости.
По его словам, регионы Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уже в снегу, в европейской части России он наблюдается в целом ряде субъектов.
Ранее Вильфанд спрогнозировал выпадение первого снега в Москве в эти выходные.