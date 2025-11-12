Максакова упала на колени перед гробом Симонова

Актриса Людмила Максакова упала на колени перед гробом на прощании с Владимиром Симоновым. Об этом сообщает News.ru.

Сегодня, 12 ноября, в театре имени Евгения Вахтангова состоялось прощение с Симоновым, который скончался от сердечной недостаточности 9 ноября.

На мероприятие также пришла 85-летняя Максакова, что очень удивило присутствующих, поскольку в последнее время актриса избегает журналистов и не посещает публичные мероприятия, а если и выходит в свет, то прячет лицо. Но на похоронах она не стала скрывать свои эмоции и, подойдя к гробу, со слезами на глазах не сдержалась и упала перед ним на колени.

Отмечается, что Максакова перекрестилась перед телом Симонова и долго смотрела на него. После того, как гроб вынесли из здания театра, актриса покинула его вместе с актером Евгением Князевым.