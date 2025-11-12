Победительница «Русской красавицы» умерла в 29 лет

Победительница конкурса «Русская красавица» и звезда арт-кластера «Таврида» Юлия Рыбакова ушла из жизни в возрасте 29 лет. Об этом сообщает Марийский колледж культуры и искусств имени Палантая, где училась девушка.
По информации источника, причиной кончины молодой артистки стали осложнения на фоне пневмонии.
По словам педагогов колледжа, девушка была одной из самых ярких выпускниц последнего десятилетия.
