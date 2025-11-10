Пассажиры парома Seabridge покинули судно в Трабзоне

Пассажиры парома Seabridge покинули судно и вышли в турецкий Трабзон спустя пять суток ожидания. Об этом РИА Новости сообщила одна из пассажирок.

По ее словам, пассажиры Seabridge уже вышли в город и прошли там паспортный контроль.

Напомним, что судно, которое должно было выполнить первый за 14 лет рейс, не получило разрешения на заход в порт Сочи спустя более 2,5 суток ожидания. В результате Seabridge с 19 пассажирами на борту вернулось в Трабзон вечером 9 ноября. В настоящее время решается вопрос об их возвращении в Россию.

Известно, что позиция администрации Краснодарского края по запуску Seabridge не изменилась, там считают, что международные грузопассажирские перевозки в нынешних условиях «небезопасны и преждевременны». При этом заход судна в порт Сочи был согласован со всеми портовыми службами и контрольными органами, а паромная линия «Сочи — Трабзон — Сочи» официально зарегистрирована и имеет статус круглогодичной регулярной линии до конца 2027 года.