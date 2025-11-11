Раскрыты дата и место похорон Владимира Симонова

Народный артист России Владимир Симонов будет похоронен 12 ноября на Троекуровском кладбище. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока.

«Прощание будет проходить в большом фойе Театра имени Евгения Вахтангова 12 ноября с 11 до 13 часов», — добавил Крок.

9 ноября сообщалось, что Симонова не стало в возрасте 68 лет. Позже стало известно, что актеру нужна была срочная операция, которая переносилась из-за многочисленных противопоказаний. По данным Shot, причиной его кончины стала сердечная недостаточность. Отмечалось, что артист продолжал активно заниматься творческой деятельностью и служить в театре, несмотря на состояние здоровья.

Владимир Симонов прославился благодаря ролям в сериалах «Граница. Таежный роман», «Остановка по требованию», «Достоевский» и «Перевал Дятлова».