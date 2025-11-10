Умер профессор СПбГУ, у которого учились Путин и Медведев

В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни умер почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, академик РАН Юрий (Георгий) Толстой. О его смерти сообщили в пресс-службе СПбГУ.

В университете уточнили, что ученый скончался 10 ноября 2025 года.

Толстой был доктором юридических наук и почетным профессором вуза. Под его руководством в разные годы учились президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр юстиции Константин Чуйченко.

Юрий (Георгий) Кириллович Толстой родился 24 сентября 1927 года в Ленинграде. В 1945 году он окончил среднюю школу с золотой медалью и поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет), который закончил с отличием в 1950 году. В 1953 году защитил кандидатскую, а в 1970 году — докторскую диссертацию по юридическим наукам.

С 1956 года Толстой работал доцентом, а с 1972 года — профессором кафедры гражданского права юридического факультета СПбГУ. Он был одним из авторов и редакторов трехтомного учебника «Гражданское право», ставшего классическим трудом для юристов.

В 2000 году Толстого избрали членом-корреспондентом Российской академии наук, а в 2003 году — академиком РАН. Он являлся заслуженным деятелем науки Российской Федерации, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» I–IV степеней и лауреатом ряда научных и педагогических премий.