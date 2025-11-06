Синоптик Ильин: в выходные в Петербурге ожидается до +9 °С

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, какой будет погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в выходные.

В беседе с URA.RU он заявил, что в субботу, 8 ноября, ожидается небольшой дождь, днём до +9 °С. Ветер 4 м/с.

В воскресенье, 9 ноября, будет облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь. Днём воздух прогреется до +8 °С.

По словам Ильина, в понедельник, 10 ноября, похолодает до 0 °С ночью и до +2 °С днём.

Ранее сообщалось, что ожидаемая 7 ноября магнитная буря может стать самой сильной за несколько лет.