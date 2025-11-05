ЕС готовится прекратить выдачу виз россиянам
Евросоюз готовится прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз «в большинстве случаев», новые правила могут внедрить уже на этой неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.
В издании отметили, что выдача виз остается в компетенции каждой отдельной страны Евросоюза, поэтому ЕК не может ввести полный запрет на въезд туристов РФ, но способна усложнить данный процесс.
«ЕС готовится к дальнейшему ужесточению визовых правил для граждан России, фактически прекратив в большинстве случаев выдачу многократных разрешений на въезд в шенгенскую зону», — говорится в тексте.
Таким образом россияне смогут получать только визы на однократный въезд, за некоторыми исключениями по гуманитарным соображениям или же в случае наличия гражданства Евросоюза. Ожидается, что новые правила официально внедрят уже на этой неделе.