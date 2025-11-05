На Землю обрушатся сильные геомагнитные бури

5 ноября на Солнце произошла мощная вспышка, что вызвало выброс солнечной плазмы, который может ударить по Земле и вызвать сильные геомагнитные бури уже 7 ноября. Такие данные приводят в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS) в Telegram-канале.

© NASA