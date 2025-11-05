В РФ могут объявить 2026 год Годом единства народов России

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания совета по межнациональным отношениям, сообщает ТАСС.

Один из участников совета предложил главе государства объявить следующий год годом единства народов страны.

«Так и сделаем», — ответил на это президент.

Он поручил вице-премьеру России Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений.

4 ноября, в День народного единства, Путин заявил, что развитие этнокультурного многообразия является основой для взаимного согласия и уважения народов России.

За день до этого президент РФ присудил премию за вклад в укрепление народного единства российской нации. Лауреатами премии и обладателями почетного звания за вклад в укрепление единства нации стали заместитель директора ООО «Открытия» Анна Габдуллина и ученый секретарь Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» в Удмуртии Павел Орлов.