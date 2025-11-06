Мединский предложил повысить престиж профессии историка

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил повысить уровень преподавания истории и престиж профессии историка посредством регулирования цифр приема на исторические специальности и повышением их финансирования. Об этом он заявил на всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов России, передает корреспондент ТАСС.

"Денег надо давать больше, а цифры приема, разумно посоветовавшись с ректорским сообществом и понимая, какая у нас ситуация со спросом на это, соответствующим образом регулировать. Я не хочу здесь вдаваться в технологию, но нам важно, чтобы профессия историка была престижной, и чтобы они достойно работали", - сказал он.

Мединский особо отметил, что повышение престижности исторической деятельности является целенаправленной задачей власти.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что задача власти заключается в том, чтобы добиваться в полной мере возвращения престижа и профессии историка, и, особенно, преподавателя истории - и вузовского, и школьного. Причем престижа в самом широком смысле этого слова - от материального вознаграждения до оценки общества, системы общественного поощрения, государственных грантов", - уточнил он.

Помощник президента рассказал, что глава государства был "крайне удивлен" тем, что при поступлении на гуманитарные специальности абитуриенты сдают обществознание.

"Я сдавал историю, когда поступал в университет", - передал Мединский слова президента, подчеркнув, что они "налагают большую ответственность".

Совещание деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов России проводится 6-7 ноября в Москве. Организаторами совещания выступили Институт всеобщей истории РАН и Российское военно-историческое общество.