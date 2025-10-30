Антиутопия Симоньян стала книгой месяца

Роман главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» достиг общего тиража 88 тысяч экземпляров с момента выхода. Антиутопия получила звание «Книга месяца» в сети магазинов «Читай-город», сообщила пресс-служба издательства «Эксмо-АСТ».

«Общий тираж антиутопии Маргариты Симоньян „В начале было Слово — в конце будет Цифра“ достиг 88 000 экземпляров. В октябре роман стал „Книгой месяца“ в сети „Читай-город“», — сообщили представители издательства «Эксмо-АСТ» в своем telegram-канале.

Там же отметили, что по результатам августа произведение заняло первую строчку в рейтинге самых продаваемых изданий книжной сети «Читай-город», а в октябре получило престижное звание «Книга месяца», продолжая удерживать ведущие позиции по объемам продаж. На интернет-площадках читатели оставили свыше 3,5 тысячи отзывов о романе.

Роман и его автор номинированы на Национальную литературную премию «Слово». Первые списки финалистов объявят 30 ноября.

Книга описывает возможное будущее после ядерной войны, где миром правит искусственный интеллект «Искусственное Я», а человечество насчитывает сотни миллиардов воскрешенных людей. Главные герои — молодой ученый Альфа Омега и его ассистентка — бросают вызов всесильному ИИ ради спасения человечества.

Симоньян неоднократно называла эту работу главным делом своей жизни. Издательство планирует выпустить новый тираж из-за устойчивого читательского спроса. Книга Симоньян поступила в продажу 31 июля.