Илья Морозов станет директором Театра Образцова

Стало известно, что назначенная директором МХАТ им. Горького Елена Булукова не будет совмещать две должности, а сосредоточится на МХАТе. Кресло директора в Театре кукол имени Образцова займет ее заместитель Илья Морозов.

В интервью "РГ" в прошлом году он рассказывал, что много работал в культурной сфере - сначала в музее, затем перешел в театр, потом была концертная организация. Свою миссию в качестве директора он видит в том, чтобы театр не просто выполнял госзадание, но и был эффективным.

"Задача управленца, хозяйственника - чтобы было больше внебюджетных средств, чтобы больше помочь артистам и постановкам. Задача не в том, чтобы освоить то, что дают, а в том, чтобы максимально использовать все ресурсы, чтобы получать больше пользы как культурной, так и экономической, - рассказывал Илья Морозов. - Если говорить о процентах, то я считаю, в моем деле 51% творчества, а 49 - менеджмента".

Напомним, что вчера вместо Владимира Кехмана директором МХАТа им. Горького стала бывший директор Театра кукол им. Образцова Елена Булукова.