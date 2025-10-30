Названы обстоятельства смерти актера Андрея Гриневича

Известный советский и российский актер, артист и режиссер дубляжа Андрей Гриневич умер в реанимации, где он находился с двусторонней пневмонией.

Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на дочь покойного Елену.

При этом скончался Гриневич от рака почечной лоханки четвертой степени с метастазами, добавила она. Еще в сентябре врачи отказались продолжать лечение.

Несмотря на ужасную болезнь, Гриневич продолжал работать удаленно как режиссер дубляжа. Ему было 69 лет.

В первую очередь усопший известен как актер озвучки, его голосом говорят многие голливудские звезды. Кроме того, он снялся в ряде фильмов и сериалов.