В Москву доставят мощи святителя Луки Крымского

Икона и ковчег с мощами святителя Луки Крымского привезут в Москву. Об этом пишет РИА Новости.

Мощи будут привезены из Свято-Троицкого женского монастыря Симферополя будут принесены в столичный Манеж, где состоится XXI Церковно-общественная выставка-форум «Православная Русь – ко Дню народного единства». Выставка состоится 5 ноября.

Святитель Лука Крымский (в миру – Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) – епископ Русской православной церкви, с апреля 1946 года – архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель.

