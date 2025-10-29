Житель одного из многоквартирных домов в столичной Коммунарке оставил грубое послание шумящим в неположенное время соседям. Об этом пишет Telegram-канал «Москва М125».

Москвич обратился к «тварям», из-за которых испытывает неудобство.

«Какая-то тварь слушает чтеца до глубокой ночи — сначала до 1:00, сегодня уже до 2:00. Что ты такого там случаешь, тварь? Почему не спишь, тварь? Купи наушники, тварь!» — говорится в письме, прикрепленном на дверь в общем пространстве дома.

В подобном ключе автор упомянул соседку из съемной квартиры, которая ночью приходит с работы и громко хлопает дверями. Кроме того, по словам недовольного жильца, из-за одного из собственников в почтовых ящиках завелись тараканы, а другой не закрывает окна в подъезде.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев посоветовал россиянам, которым мешает шум от соседей, установить в своей квартире звукоизоляцию.